Le parole di Denzel Dumfries, esterno olandese di proprietà dell’Inter, sulla finale di Champions League. I dettagli

Denzel Dumfries ha parlato a vi.nl della finale di Champions League dell’Inter.

LE PAROLE – «Giocare una finale di Champions non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non è stata una stagione entusiasmante in campionato, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG