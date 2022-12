Sono queste le parole del giocatore dell’Inter, Denzel Dumfries che parla a The Athletic sull’interesse del Chelsea.

Discute così Denzel Dumfries dell’Interesse del Chelsea, sono queste le parole del terzino destro dell’Inter a The Athletic: “L’interesse del Chelsea per me è naturalmente un complimento, ma anche indossare la maglia di una grande squadra come l’Inter è un grande complimento. Sono concentrato sulla Nazionale e gioco in un bellissimo club in Italia. Sono davvero orgoglioso di poter giocare nell’Inter, quindi la mia testa è rivolta a nient’altro che non sia la Nazionale e l’Inter.“

Ai media olandesi parla così dopo la vittoria contro gli USA: “La resilienza mentale è importante in questo. Sono molto critico con me stesso, più critico di chiunque altro. Senti che le cose devono essere migliorate, ma è anche importante mantenere la concentrazione. Sono soddisfatto, ma potrebbe andare meglio. Vinciamo, questa è la cosa più importante.“

