Al Milan non è mai dispiaciuto Zakaria, il centrocampista svizzero della Juventus in prestito al Chelsea finirà sul mercato.

Denis Zakaria è un giocatore della Juventus in prestito al Chelsea, ma in quel di Londra il giocatore non gioca, anzi in realtà alla prima presenza ha pure segnato, il Milan osserva. Non è ben visto dal tecnico Potter, che comunque per i prossimi mesi gli concederà la possibilità di convincerlo a lanciarlo tra i titolari. Non è una impresa facile, anche perché il Chelsea quest’anno non sta proprio ingranando e dovrà cambiare molto sul mercato.

Il Milan spera a giugno di raccogliere una ghiotta occasione nel caso in cui il Chelsea decida di non riscattare il giocatore svizzero. In quel caso il prestito con diritto di riscatto a cifre favorevoli possono diventare una occasione di mercato per i rossoneri che potrebbero inserirlo nelle rotazioni a centrocampo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG