Denzel Dumfries ironizza in modo simpatico su Davy Klaassen, ecco la battuta del terzino dell’Inter, c’entrano i capelli dell’olandese

Simpatico siparietto in casa Inter. Quest’oggi Davy Klaassen ha compiuto gli anni e come di consueto accade, tramite i propri profili social il club nerazzurro ha fatto gli auguri all’olandese. Nell’immagine scelta dalla società però, si vede il talento prima di quello che potremmo considerare un probabile trapianto di capelli, eseguito all’incirca due mesi or sono. Una scelta particolare che ha scatenato l’ironia di Denzel Dumfries. Commento simpatico per lui, che ha così scritto in maniera ilare e per nulla offensiva proprio sotto il post Instagram per il compagno di squadra.

DUMFRIES – «Nooooo senza capelli». (Con due emoji a mo’ di faccia che ride ed una triste, ndr).

