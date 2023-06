Inter, Dzeko saluta il club: «Ho segnato e sognato, è stato un viaggio stupendo» Il post del bomber bosniaco

Saluti all‘Inter per Edin Dzeko, destinato ad una nuova avventura in Turchia con la maglia del Fenerbache.

Il giocatore, tramite video sul suo profilo Instagram, ha voluto salutare i tifosi ed il club nerazzurro.

LE PAROLE- «Ciao pazza Inter, sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione.

Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe.

È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter»

L’articolo Inter, Dzeko saluta il club: «Ho segnato e sognato, è stato un viaggio stupendo» – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG