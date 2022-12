Sono queste le parole del bosniaco Edin Dzeko, ecco cosa dice l’attaccante dell’Inter in una intervista a Index.hr.

Ecco le parole di Edin Dzeko, la punta dell’Inter parla in una intervista a Index.hr, ecco cosa dice sul Mondiale di Qatar: “Un’altra semifinale del Mondiale non può essere una coincidenza. La Croazia ancora una volta ha dimostrato di essere una grande squadra, e contro il Brasile ha mostrato il carattere, la forza e la maturità che solo le grandi squadre hanno.“

Conclude così: “Nessuno credeva nella vittoria della Croazia, ed è per questo che è ancora più bella. Le individualità in questo tipo di vittorie non c’entrano, perché le squadre vincono queste gare. Ogni giocatore croato era ai massimi livelli. Mi aspetto un altro spettacolo in semifinale. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano in semifinale devono credere che diventeranno campioni“.

