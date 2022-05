Dalla Spagna rimbalzano voci che vedono Inter e Atletico Madrid coinvolte in uno scambio per certi versi clamoroso.

Il quotidiano As riporta di una possibile trattativa di mercato tra Inter ed Atletico Madrid che prevederebbe uno scambio di cartellini. Joaquin Correa verrebbe dato alla squadra di Simeone in cambio di Rodrigo De Paul; entrambi i giocatori non hanno reso per quanto ci si aspettasse anche l’ex Lazio ha avuto l’attenuante degli infortuni.

Rodrigo De Paul

Il Tucu è già stato in Liga tra le fila del Siviglia, ma l’ex Udinese parrebbe aver manifestato la voglia di restare a Madrid per dimostrare il proprio valore. Entrambi gli argentini si sono mossi la passata stagione con trasferimenti dal valore simile intorno ai 35 milioni di euro.

