L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto per esigenze di bilancio ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Lautaro Martinez si sta riscattando nel finale di stagione dopo un paio di mesi a secco di reti: l’argentino ha superato il suo record di marcature stagionali. Il Toro è molto attaccato ai colori nerazzurri ma sa benissimo che questi potrebbero aver bisogno di monetizzare con una grossa cessione.

Lautaro resterebbe a Milano: a differenza di quanto successo con Lukaku la passata stagione, la sua volontà è quella di non cambiare squadra. Tuttavia l’argentino sa che non può escludere a priori una sua partenza, lo riporta anche Tyc Sports; per convincere Marotta ed Ausilio, che in linea di principio non vorrebbero privarsene, servono almeno 70 milioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG