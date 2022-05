Antonio Rudiger con ogni probabilità si appresta a diventare un giocatore del Real Madrid tanto che sono fuoriusciti già i dettagli del contratto.

Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger sta perfezionando il suo trasferimento al Real Madrid; le voci si fanno sempre più insistenti. L’ufficialità dovrebbe arrivare dopo la finale di Champions League del 28 maggio che vede impegnato appunto il club spagnolo.

Roman Abramovich

L’ex Roma ha scelto di non rinnovare coi Blues a causa dell’incertezza derivata dalle sanzioni inflitte a Roman Abramovich; anche se negli ultimi giorni pare che il russo sia riuscito a vendere la quadra. Sul centrale tedesco si è fiondato il Real Madrid che, secondo The Athletic, gli ha offerto un ingaggio sui 10 milioni annui per 4 stagioni; la clausola rescissoria sarà di ben 400 milioni.

