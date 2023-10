L’esterno olandese non viene più ritenuto uno dei sacrificabili, anche se in realtà il problema non si è ancora posto per la prossima stagione.

Denzel Dumfries è uno dei protagonisti del tutto sommato buon avvio di stagione dell’Inter. L’olandese ha migliorato non poco il rendimento rispetto alla maggior parte della passata stagione per motivi che possono essere molto vari come il pensiero del Mondiale invernale e la concorrenza di Cuadrado.

Sul mercato

Un altro fattore che potrebbe aver inciso erano le continue voci di mercato che lo riguardavano. Come è noto l’Inter da molti anni ormai persegue la sostenibilità sul mercato e per farlo ha bisogno di una cessione eccellente ogni tot mesi: l’indiziato numero uno nella passata stagione era proprio Dumfries che ha convissuto per mesi con rumors di mercato. Comunque l’olandese è stato estremamente professionale e non ha mai fatto disastri; d’altronde che sia forte mentalmente si sapeva già considerati i primi mesi a Milano non esaltanti. Lui non mollò e alla fine si guadagnò il posto. Alla fine nessuna big estera si è avvicinata alla richiesta di più di 40 milioni che faceva l’Inter e l’ex PSV Eindhoven è rimasto, complice la cessione record di Onana per circa 60 milioni.

Inversione di tendenza

Ora le voci di mercato sembrano un lontano ricordo tanto che la dirigenza nerazzurra presto lavorerà al suo rinnovo: il contratto attuale di Dumfries scade nel 2025 e prevede uno stipendio di 2,5 milioni a stagione. Secondo TMW si punta ad un rinnovo fino al 2028 col doppio dell’ingaggio.

