Xavier Jacobelli ha detto la sua sull’Inter, che questa sera alle 21 inizia il cammino in Champions League con la Real Sociedad

Nell’editoriale su TMW Radio che porta la sua firma, Xavier Jacobelli si concentra sull’Inter, chiamata oggi al primo match di Champions League 2023-2024 con la Real Sociedad.

INTER E CHAMPIONS- «L’Inter che ambizioni ha in Champions League? L’Inter viaggia a punteggio pieno, ha incassato solo un gol e soprattutto in estate è stato fatto un capolavoro, rinforzando una squadra nonostante un budget ridotto. Inzaghi ha a disposizione una rosa molto competitiva e in Champions parte con l’obiettivo di replicare quanto di buono fatto lo scorso anno. L’Inter dispone di alternative valide soprattutto a centrocampo e può sopperire all’assenza di un giocatore importante come Calhanoglu. La vera chiave è l’impatto immediato che ha avuto Marcus Thuram che sta ricoprendo perfettamente il ruolo di partner di Lautaro Martinez».

L’articolo Inter e Champions, Jacobelli: «Inzaghi parte con un obiettivo» proviene da Inter News 24.

