Sandro Piccinini ha detto la sua su Real Sociedad Inter, match di Champions League in programma questa sera alle 21

In collegamento su Prime Video, Sandro Piccinini parla così del match di stasera tra Real Sociedad e Inter, valevole come prima partita del girone D di Champions League 2023-2024.

LE PAROLE- «L’Inter non poteva arrivare con un umore migliore, perché vincere quel Derby dà autostima e l’ambiente è gasato. Dall’altra parte c’è questo ritorno in Champions League della Real Sociedad, sappiamo che giocare in terre basche non è mai facile, c’è sempre grande entusiasmo negli stadi. E poi abbiamo visto la Real Sociedad col Real Madrid nel weekend appena finito e ha fatto una grande partita. C’è qualità e quindi bisogna stare attenti».

