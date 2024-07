Nonostante l’Europeo in corso, ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti dell’esterno: arrivare al rinnovo è possibile.

Denzel Dumfries sta ben figurando con la maglia dell’Olanda ad Euro 2024 ma il suo futuro è piuttosto incerto.

La situazione

La trattativa vera e propria era iniziata mesi e mesi fa quando il club gli aveva proposto un rinnovo fino al 2028 con un ingaggio annuo di 4 milioni più bonus, a fronte dei 2,5 milioni attualmente percepiti. Tuttavia, l’esterno destro aveva risposto una richiesta di 5,5 milioni, causando uno stallo nelle trattative.

Denzel Justus Dumfries Samir Handanovic

La novità

Secondo la Gazzetta dello Sport, in questi giorni l’olandese sembra aver trovato un momento per trattare il suo rinnovo con l’Inter. Infatti, il suo entourage nei giorni scorsi ha incontrato la dirigenza nerazzurra per discutere di un possibile prolungamento del contratto. Nonostante il blocco dei mesi scorsi, sembra che ci sia una svolta.

L’apertura

Dumfries ha manifestato una maggiore apertura verso l’offerta dell’Inter, segnale che il giocatore potrebbe essere intenzionato a continuare la sua avventura a Milano. Le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo, e potrebbero essere necessari ulteriori incontri per trovare una soluzione che soddisfi pienamente entrambe. La percezione è che, nonostante i dettagli rimasti da limare, un’intesa per il rinnovo si possa trovare. L’Inter è intenzionata a risolvere questa situazione prima dell’inizio della nuova stagione per evitare il rischio di perdere Dumfries a zero.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG