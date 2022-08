Il club catalano ha problemi a tesserare i nuovi acquisti per le norme del campionato spagnolo; non sono esclusi scenari clamorosi.

La Liga si è dotata anni fa di una sorta di FairPlay finanziario interno e il Barcellona starebbe facendo tanta fatica a rispettarlo: i problemi economici dei catalani non sono un mistero ma il presidente Joan Laporta continua a essere ottimista.

Champions League

In particolare, ESPN sostiene che i nuovi acquisti arrivati a parametro zero Frank Kessie e Andreas Christensen possono liberarsi a parametro zero se non verranno tesserati entro due giorni. La stampa italiana ha colto la palla al balzo e ha accostato i due ad Inter e Juventus. L’ivoriano potrebbe interessare ai bianconeri che stanno cedendo Rabiot mentre il difensore è sempre stato un vecchio pallino del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

