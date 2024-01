I nerazzurri conquistano il trofeo per l’ottava volta nella loro storia: ed il marchio questa volta è del capitano.

L’Inter riesce a battere il Napoli solo al 91′ al termine di una gara non entusiasmante, se non tatticamente.

L’analisi del match

Deciso passo indietro per i nerazzurri che venerdì scorso avevano mostrato il meglio di loro con una gara grandiosa contro la Lazio: gli uomini di Maurizio Sarri non avevano tirato neanche una volta in porta. Tutt’altra storia ieri: Mazzarri è riuscito a rendere poco pericolosa l’Inter, una cosa non da poco. La squadra di Inzaghi aveva un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari e certamente anche questo deve avere inciso; la fatica si è fatta sentire specie in alcun i singoli la cui prova è stata deludente, vedi Barella e Thuram.

I protagonisti assoluti

La Gazzetta dello Sport celebra i meriti di Lautaro Martinez e di Simone Inzaghi. L’autore del goal partita ieri ha alzato il primo trofeo da capitano nel giorno della brutta notizia della dipartita di Gigi Riva. La rosea sottolinea che per alcune caratteristiche, leadership e numero di goal su tutte, il Toro è l’unico in campo che può essere forse accostato alla leggenda del Cagliari. Il tecnico piacentino è l’allenatore che ha conquistato più volte in assoluto il trofeo, 5, superati Capello e Lippi a 4. Per l’Inter è l’ottava, quella che permette il sorpasso al Milan fermo a 7; davanti c’è solo la Juventus con 9.

L’articolo Inter: è la SuperCoppa di Lautaro e di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

