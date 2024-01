Brutte notizie in casa Juve, che si vede privare di Adrien Rabiot a causa di un infortunio: il giocatore salterà l’Inter? Le ultime

Non è un bel momento per la Juve, che si avvicina al match con l’Empoli e, soprattutto, a quello con l’Inter senza pedine importanti.

Adrien Rabiot, infatti, sarà assente nella sfida contro l’Empoli a causa di persistente dolore al polpaccio, continuando gli allenamenti differenziati. I bianconeri mirano al suo recupero per il cruciale match del 4 febbraio contro l’Inter, come riporta Sky Sport. Inoltre, ci sono incertezze riguardo a Federico Chiesa, che è limitato da fastidi al ginocchio. La squadra di Allegri dovrà affrontare queste assenze nella speranza di ottenere risultati positivi contro l’Empoli e prepararsi al meglio per il confronto con i rivali nerazzurri.

L’articolo Tegola Juve, s’infortuna Rabiot! Salterà il match con l’Inter? proviene da Inter News 24.

