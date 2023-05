Sportmediaset scrive dell’Inter e della Lazio, entrambe occupate a blindare la loro qualificazione alla prossima Champions

Come scrive SportMediaset, gli incontri Napoli-Inter (ore 18) e Udinese-Lazio (ore 20.45) serviranno alle formazioni di Inzaghi e Sarri a blindare la loro qualificazione alla prossima edizione della Champions League:

NAPOLI INTER– La testa forse sarà già al 10 giugno, quando l’Inter scenderà in campo allo stadio Ataturk Olympic contro il Manchester City nella finale di Champions League. Ma la stretta attualità per i nerazzurri è rappresentata prima dal Napoli, poi dalla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina e infine dalla sfida contro l’Atalanta di sabato prossimo a San Siro. Tre partite nel giro di sette giorni che hanno il loro peso: da un lato la necessità di conquistare i pochi punti che ancora mancano per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions mantenendosi anche al terzo posto, dall’altra ovviamente cercare di alzare il trofeo mercoledì all’Olimpico.

L’articolo Inter e Lazio a caccia di punti per blindare la zona Champions proviene da Inter News 24.

