Il Corriere dello Sport scrive dell’Inter, che oggi sul campo del Napoli farà un giro di prova per la difesa in vista del Manchester City

Sarà un giro di prova per tutta la difesa dell’Inter, che oggi contro il Napoli si prepara alla finale di Champions contro il City:

INTER, GURO DI PROVA DELLA DIFESA– È come un giro di prova per Acerbi e per tutta la difesa dell’Inter. La nuova squadra campione d’Italia, il miglior attacco della Serie A e il capocannoniere del campionato rappresentano il test ideale per affrontare i freschi campioni d’Inghilterra, il miglior attacco della Premier League e il capocannoniere del campionato inglese. Se L’Inter regge l’urto questo pomeriggio può presentarsi con qualche sicurezza in più il 10 giugno a Istanbul al cospetto del Manchester City

HAALAND E OSIMHEN– Qualche caratteristica tecnica, invece, può reggere il confronto, anche se i numeri danno una schiacciante supremazia di Haaland su Osimhen: si parla di 52 gol a 28, ce ne sono 24 di differenza ma vale la pena aggiungere che in questa stagione il bomber del City ha giocato 49 partite e il napoletano 36. Ciò che davvero li accomuna è la straordinaria capacità di segnare in tutti i modi, trasformando il passaggio più banale in un autentico pericolo per la difesa avversaria

