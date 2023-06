Paramount+ sarà il nuovo main sponsor dell’Inter che apparirà nella gara di domani col Torino e soprattutto il 10 giugno a Istanbul

Paramount+ sarà il nuovo sponsor di maglia dell’Inter, dopo lo strappo avvenuto con DigitalBits.

Già dalla gara di domani col Torino, Paramount+ sarà presente sulle maglie dei nerazzurri, per poi vedersi di nuovo in occasione della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul col Manchester City.

La Gazzetta dello Sport scende nei particolari, svelando le cifre dell’accordo:

INTER E PARAMOUNT+ –Nel 2023-24 Paramount+ resterà come partner del club, ma non sarà più main sponsor: occuperà lo spazio dietro la maglia e avrà dei contenuti video “speciali”. In tutto in viale della Liberazione arriveranno 10 milioni, compresi i bonus.

L’articolo Inter e Paramount+: ecco le cifre dell’accordo con lo sponsor proviene da Inter News 24.

