L’ex centrocampista anche dell’Inter Francesco Moriero ha detto la sua sull’operato di Inzaghi e sulla finale di Champions.

TMW ha intervistato Francesco Moriero che ha espresso il suo parere su Manchester City-Inter. “L’Inter incontrerà una squadra molto forte e il miglior allenatore al mondo, ma non dovrà snaturarsi. Il morale è altissimo, le finali si giocano per vincere. Inzaghi la preparerà bene. Servirà la partita perfetta e il giusto approccio togliendo tempo e spazio al Manchester City. Sarà fondamentale l’approccio difensivo“.

Josep Guardiola

“Inzaghi in discussione? Quando si allena una grande squadra e i risultati non arrivano è normale che l’allenatore sia messo in discussione. Ha avuto dei problemi in campionato per l’approccio, ad esempio a Lecce e poi ha continuato. Ma quando i calciatori sono entrati in forma l’Inter ha dimostrato di essere forte. Il calcio è bello perché parlano tutti. Poi quando si vince si dimenticano le critiche e diventi il migliore in assoluto. Inzaghi ha fatto bene. Nelle grandi hai l’obbligo di cercare di vincere tutte le competizioni. E poi non dimentichiamoci che quest’anno c’è stato il Napoli. Non era facile stare al passo degli azzurri”.

