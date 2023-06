Le parole di Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, sul passaggio di proprietà dei blucerchiati. I dettagli

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria ha parlato a La Repubblica.

OTTIMISMO – «La mia è l’opinione di un tifoso, non voglio fare analisi da presidente. Scusate, ma io continuo a essere entusiasta, non sono ancora sceso ad analizzare la situazione, perché nella vita troppo spesso non mi sono goduto momenti belli per volermi preoccupare di quello che sarebbe potuto succedere dopo. Io voglio gioire a guardare dove ero. Stavo affogando e mi hanno tirato fuori dall’acqua, io prima di valutare l’imbarcazione dove mi trovo, mi godo l’ossigeno e respiro a pieni polmoni. Se ho parlato con Lanna Certo. Io quando parlavo con Marco, percepivo una sofferenza pazzesca, si è trovato in una situazione durissima con quello che ha dentro, è di Genova è tifoso della Sampdoria, ne è stato un grande giocatore. Era circondato da grandi aspettative, pur non avendo mai ricoperto quel ruolo e pur sapendo che certo le cose non potevano dipendere solo da lui. Penso abbia perso dieci anni della sua vita, bisogna fargli un monumento».

