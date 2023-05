Un sito per adulti si è proposto come sponsor di maglia dell’Inter, mettendo sul piatto la cifra di 100 milioni: la situazione

Secondo il Daily Mirror, il sito per adulti My.Club avrebbe mosso all’Inter un’offerta da 100 milioni per diventare sponsor di maglia fino al 2029.

Non una cifra così allettante, dal momento che sarebbe spalmata su 6 anni. Il vicepresidente di My.Club Mike Ford conferma tutto:

OFFERTA SPONSOR– «Qui a My.Club ci occupiamo di penetrare nuovi mercati verticali. Proprio come i giocatori dell’Inter infilano le loro palle in spazi ristretti, dentro l’area e poi segnano, stiamo cercando di fare lo stesso. Vogliamo sponsorizzarli mentre conquistano l’Europa. Possiamo aumentare la loro visibilità lungo il percorso e aiutare a promuovere l’interattività, il coinvolgimento e, in ultima analisi, aumentare la loro comunicazione autentica con i fan. Ci piacerebbe vedere Lautaro Martínez condividere il suo filmato esclusivo su My.Club dopo l’ultima partita di Champions League contro il Manchester City».

L’articolo Inter e sponsor: un sito per adulti offre 100 milioni proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG