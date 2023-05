Luciano Spalletti ha parlato del match tra Napoli e Inter, in programma il 21 maggio alle 18, raccontando l’aria che tira

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, rilasciando le seguenti dichiarazioni sul match:

NAPOLI INTER– «Stimoli ce ne abbiamo molti, i calciatori scelti dalla società hanno tutti la disciplina verso loro stessi, non bisogna chiedergli di allenarsi, ma sono loro che lo chiedono. Loro sono finalisti di Champions, meritatamente, abbiamo battuto tutti finora tranne l’Inter e ci mancano solo loro e quindi sicuramente ci sono gli stimoli. Complimenti anche alla Roma ed alla Fiorentina, sono risultati importanti di cui tutti possiamo trarre benefici e li ringraziamo»

FUTURO– «Tarpare le ali non so cosa voglia dire, dovete chiederlo al presidente. Questa cosa non è inerente a ciò che ci siamo detti a cena. Per quello che riguarda ciò che devo fare io non sono necessarie le ali, ma un paio di stivali. Non ho da volare da nessuna parte. Bisogna ridire le stesse cose già dette, è una cosa che deve dire il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto. E’ tutto chiaro, poi se volete continuare a fare acqua, fuoco, fuocherello, continuate a farlo, ma è tutto definito da quella sera. Se resto? E’ una cosa della società, ce lo siamo detti lì quella sera»

L’articolo Spalletti: «Inter meritatamente in finale, ma vogliamo batterli» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG