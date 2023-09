L’attaccante francese vive un periodo d’oro a prescindere dalle reti segnate; ieri la sua potenza ha demolito i rossoneri.

Nel derby di ieri vinto 5-1 dall’Inter in copertina non ci va solo Mkhitaryan, autore di 2 goal e 1 assist, ma anche Marcus Thuram, autore di un’ora di gioco spaziale. In verità il figlio d’arte è da almeno un paio di settimane che sta dimostrando di stare abbastanza bene: il suo bottino recita 3 goal e svariati assist nelle ultime 4 partite tra club e nazionale francese. E dire che dopo il precampionato e le prime gare ufficiali in molti avevano iniziato a mugugnare sostenendo che il paragone con Dzeko e Lukaku non reggesse (attenzione: è troppo presto anche per sostenere l’opposto) e che gravitasse troppo lontano dalla porta.

Marcus Thuram

Tuttosport sottolinea come l’ex Borussia Monchengladbach abbia vinto praticamente tutti i duelli con l’avversario diretto Thiaw e come abbia indirizzato il derby verso i suoi con continui allunghi, strappi di pura potenza e… quel tiro che ha tolto le ragnatele da sotto l’incrocio dei pali in occasione del 2-0. Il quotidiano ricorda come una rete simile contro il Milan fu realizzata anche da Rummenigge nel derby della stagione 1984/85; un Thuram torna a segnare in Serie A dopo il 2002, ultima rete di papà Lilian ancora contro i rossoneri. Ora l’Inter ha bisogno che Marcus mostri continuità nelle sue prestazioni così da far ricredere gli scettici che sostengono che i nerazzurri si siano indeboliti nel reparto offensivo.

