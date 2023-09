I nerazzurri si godono un trionfo straordinario e da Guinness dei primati: annichiliti i rivali storici per grossi meriti dell’allenatore.

L’Inter batte 5-1 il Milan ma il 5 è un numero che si ripete: quello di ieri è il derby consecutivo numero 5 che la squadra di Inzaghi vince contro quella di Pioli. Tutte queste stracittadine si sono giocate nel 2023 per via anche della SuperCoppa italiana e delle semifinali di Champions League; l’ultima vittoria dei rossoneri è datata settembre 2022, un anno fa. La Gazzetta dello Sport nel commentare il match di ieri elenca i grossissimi meriti di Inzaghi: il tecnico ha preparato benissimo la gara riuscendo a limitare i rossoneri che tantissimo erano cambiati rispetto alla passata stagione.

Simone Inzaghi

L’Inter ha lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari soffrendo però pochissimo: dopo la rete di Leao l’allenatore ha capito che toccava di nuovo a lui ed ha pescato 3 jolly dalla panchina. Dopo le sostituzioni la gara è tornata a pendere verso i nerazzurri per finire in un trionfo. A fine gara i giocatori hanno riconosciuto quanto fatto dal loro mister e lo hanno portato in trionfo; Steven Zhang stesso lo ha telefonato quando era in spogliatoio per congratularsi. L’Inter sembra un continuo con gli ultimi 2 mesi della scorsa stagione e nessuno ha voglia di fermarsi; per Inzaghi le critiche, anche interne alla società, sono un lontanissimo ricordo. La squadra gioca a memoria e vince con continuità ma quello di ieri è stato solo un primo esame: come ha fatto notare lui stesso nelle interviste post-gara non si è fatto ancora nulla.

L’articolo Inter-Milan è il capolavoro di Inzaghi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG