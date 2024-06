Il club nerazzurro è passato da Suning ad Oaktree: il fondo sta dimostrando di avere le idee chiare su cosa fare in futuro.

L’Inter si è trovata ad affrontare un grosso cambio al proprio vertice che per certi versi era inaspettato, gli obiettivi però restano gli stessi anche con la nuova proprietà. Si punta cioè a consolidare la propria posizione nel panorama calcistico nazionale e magari a fare passi avanti su quello internazionale.

Tifosi dell’Inter allo scudetto

Il piano della nuova proprietà

Oaktree ha delineato un ambizioso piano di sviluppo per il prossimo triennio: la Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzarne i punti cardine. Si punterà al rafforzamento della rosa attraverso investimenti mirati su calciatori giovani e promettenti; parallelamente uno sforzo sostanziale sarà dedicato al miglioramento della situazione finanziaria. In questo caso l’obiettivo è quello di raggiungere il pareggio di bilancio (a giugno sarà ufficiale un passivo tra i 40 ed i 50 milioni) magari in un anno grazie agli incassi delle competizioni internazionali e ad una strategia di branding orientata soprattutto verso il mercato americano. Ovvio poi che ci dovranno essere passi avanti sulla questione stadio; novità in tal senso potrebbero arrivare già nelle prossime settimane, sostiene la rosea.

La prossima campagna acquisti

Per quel che riguarda il calciomercato il diktat non cambierà: la sessione va chiusa in pareggio o in attivo. L’Inter si è portata già avanti grazie agli arrivi a zero di Taremi e Zielinski. L’obiettivo prioritario ora è l’acquisto di un nuovo portiere che possa in futuro raccogliere l’eredità di Sommer; c’è poi la ricerca di un quinto attaccante anche se in questo caso sarà necessaria almeno una cessione.

L’articolo Inter: ecco come Oaktree intende gestire il club, pronto un piano triennale proviene da Notizie Inter.

