I nerazzurri vogliono risolvere la questione vice-Sommer in tempi brevi; sempre più probabile che Audero non venga riscattato.

La priorità dell’Inter in questo momento sul mercato è quella di trovare un secondo portiere che possa non solo dare il cambio a Yann Sommer quando necessario ma anche esserne il successore a partire dalle prossime stagioni. Lo svizzero ha 35 anni ed il contratto in scadenza a giugno 2025 e quindi i nerazzurri stanno cercando di programmare in anticipo il futuro.

Gli obiettivi

I nerazzurri avrebbero voluto acquistare Bento Krepski dell’Athletico Paranaense già la scorsa estate ma non fu possibile; il suo prezzo in questo momento sembra già essere superiore ai 20 milioni, troppi per l’Inter. Marotta e Ausilio hanno rivolto quindi il loro sguardo in Italia monitorando Maduka Okoye dell’Udinese, Chrīstos Mandas della Lazio e non solo.

Yann Sommer

Mossa concreta

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza vi è quello di Josep Martinez, estremo difensore classe 1998 del Genoa che ha anch’egli il contratto in scadenza nel 2025. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha dichiarato che i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti con il giocatore anche nelle ultime ore, a dimostrazione un interesse concreto.

L’indizio che conferma

Dall’altro lato il club ligure ha capito che lo spagnolo ha mercato e non intende farsi trovare impreparato se ci fosse bisogno di sostituirlo. La dirigenza del club rossoblù, sempre secondo il giornalista, avrebbe già individuato un obiettivo in Leo Román del Real Oviedo.

