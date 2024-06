La voce che vede l’attaccante esterno bianconero in ottica nerazzurra sta facendo molto discutere; al momento sembra solo una suggestione.

Una delle indiscrezioni più chiacchierate degli ultimi giorni riguarda Federico Chiesa, attaccante della Juventus, e l’interesse nei suoi confronti da parte di alcuni dei più grandi club della Serie A. Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi ha aggiornato la situazione attraverso un video sul suo canale YouTube.

Giuseppe Marotta

I dubbi

Il giocatore piace tanto ai dirigenti nonostante ci siano grossi dubbi sulla sua adattabilità nel 3-5-2 di Simone Inzaghi; l’allenatore nerazzurro però ha già dimostrato in passato di saper reinventare i ruoli dei suoi giocatori elevandone le prestazioni. Allegri nell’ultima stagione lo ha impiegato attaccante, ruolo occupato all’Inter dai totem Lautaro Martinez e Thuram; in passato l’italiano però ha giocato a tutta fascia, specie nella Fiorentina, anche se magari alcune sue qualità offensive non verrebbero sfruttate.

Gli ostacoli

Sull’esterno che ha il contratto in scadenza nel 2025 ci sono anche Napoli e Roma che però dovrebbero avere maggiore disponibilità economica rispetto ai nerazzurri. Il trasferimento di Chiesa all’Inter è molto complicato anche per altre ragioni: Barzaghi sostiene che i nerazzurri potrebbero valutarne l’acquisto solamente tra un anno a costo zero. Servirebbe cioè che la Juventus contemporaneamente non trovi l’accordo per il rinnovo (la trattativa comunque non è semplice per le elevate richieste dell’ex viola) e non trovi neanche un acquirente nel corso di questa estate.

L’articolo Chiesa-Inter: ecco quanto c’è di vero proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG