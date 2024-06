I tifosi nerazzurri hanno risposto presente e la campagna abbonamenti è andata esaurita in men che non si dica; delusione per chi era in lista d’attesa.

L’Inter è la squadra italiana con più seguito per quel che riguarda le presenze allo stadio in questo preciso periodo storico; la conquista dello Scudetto della seconda stella chiaramente avvicina sempre più tifosi allo stadio San Siro

Record nonostante tutto

L’Inter ha annunciato che per la stagione 2024-25 tutti i 40.000 abbonamenti disponibili sono stati rinnovati da coloro che lo avevano fatto per la stagione appena conclusa: ciò vuol dire che non ci saranno nuovi abbonati. Il tutto nonostante gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti tra il 12 ed il 23%, come evidenzia la Gazzetta dello Sport: alcuni tifosi hanno dovuto affrontare un esborso aggiuntivo fino a 300 euro ma la passione per i colori nerazzurri è andata ben oltre le considerazioni economiche.

Tifosi dell’Inter allo scudetto

Strategia ben delineata

Il club ha gestito il rinnovo degli abbonamenti con grande attenzione: era stata pianificata anche una giornata dedicata al cambio settore per coloro che, pur avendo rinnovato, desideravano un posto diverso da quello occupato nella scorsa annata. Il repentino sold out ha fatto felice e sorpreso anche i dirigenti del club ma va sottolineato che sono state disattese le speranze di molti tifosi che si erano messi in lista d’attesa; alcuni vi si erano messi addirittura dal sold out della scorsa estate. A costoro non resta che comprare il biglietto per ogni singolo match.

L’articolo Inter: record clamoroso per quel che riguarda gli abbonati nonostante l’aumento dei prezzi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG