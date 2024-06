I nerazzurri avrebbero bisogno di 5 attaccanti perché nella prossima stagione ci sarà una competizione in più da disputare.

L’Inter sta valutando attentamente le proprie opzioni per ampliare l’organico a disposizione di Simone Inzaghi.

La situazione

Le riflessioni maggiori riguardano il reparto offensivo: 4 elementi potrebbero non essere più sufficienti a gestire le fatiche di una stagione che prevede più gare di Champions League da disputare e la partecipazione al nuovo Mondiale per Club. Lautaro Martinez e Thuram chiaramente saranno confermati come titolari mentre Arnautovic ed il nuovo arrivo Taremi avranno il compito di farli rifiatare; non verrà rinnovato il contratto di Sanchez.

Marko Arnautovic

Il grande dubbio

Secondo quanto riportato da Il Giorno un ipotetico quinto attaccante deve provenire obbligatoriamente dalle giovanili interiste per motivi di lista Champions. I dubbi principali riguardano Valentin Carboni: il 2005 dopo una stagione di prestito al Monza e l’ingresso nel giro della nazionale argentina, si appresta ad iniziare il ritiro precampionato con l’Inter. La sua permanenza nel club, tuttavia, non è ancora garantita: come quinta punta i nerazzurri non potrebbero garantirgli lo spazio di cui avrebbe bisogno per continuare la sua crescita. C’è la possibilità che vada in prestito in qualche squadra di Serie A o che venga ceduto a titolo definitivo qualora arrivasse un’offerta superiore ai 30 milioni.

Verso altri prestiti

Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito sono altri due prodotti del settore giovanile nerazzurro ma il loro rientro alla base non rientra nei piani al momento. Il primo tra l’altro non è più di proprietà dell’Inter anche se non intende restare in Serie B al Sassuolo. L’attaccante di Castellammare di Stabia è in cerca di una squadra nella massima serie italiana per continuare il processo di crescita.

