Mentre i nerazzurri non convocati dalle rispettive nazionali oggi tornano a lavorare ad Appiano, gli italiani si preparano al big match col Belgio. In vista della prossima sfida di Nations League contro il Belgio, la nazionale italiana di calcio si prepara a scendere in campo con determinazione e rinnovata energia. Dopo aver conseguito due preziose vittorie contro Francia e Israele a settembre, la squadra, sotto la guida di Luciano Spalletti, mira a continuare su questa strada di successo nonostante alcune difficoltà legate all’assenza di giocatori chiave. L’assenza Un’importante defezione che Spalletti deve fronteggiare è quella di Nicolò Barella, il centrocampista che già a settembre era risultato indisponibile a causa di un intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite e che ora è costretto a saltare l’incontro per una distrazione muscolare alla coscia destra accusata nel derby contro il Milan. I nerAzzurri Nonostante l’infortunio di Barella, la nazionale può contare sulla […]

