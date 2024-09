Inzaghi ha deciso di metter mano al centrocampo in maniera radicale e di riservare un leggero turnover per l’attacco apparso ultimamente poco ispirato In un momento in cui ogni partita può delineare il futuro di una squadra nel campionato, l’Inter si trova a dover riflettere profondamente sulle proprie scelte tattiche e sulla composizione della formazione. La perdita di punti preziosi ha reso inevitabile per il tecnico Simone Inzaghi la considerazione di importanti cambiamenti tattici, anche a seguito di inconvenienti fisici che hanno colpito alcuni giocatori chiave. Queste riflessioni avvengono in un contesto di necessità ma anche con l’obiettivo di introdurre nuove energie e soluzioni in campo. Situazione attuale e la necessità di cambiamento La squadra nerazzurra non ha vissuto un avvio di stagione all’altezza delle aspettative, lasciando per strada troppi punti fondamentali per la lotta al titolo. Con l’imminente confronto contro l’Udinese, il tecnico Inzaghi è conscio che non ci […]

