Il Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha diffuso i nuovi dati sull’andamento economico dell’Inter che continua la ripresa L’anno fiscale 2023/24 si chiude per l’Inter con numeri che sprigionano ottimismo. Il fatturato ha toccato quota 473 milioni di euro, evidenziando un incremento di 48 milioni rispetto al precedente anno fiscale. Una crescita rilevante attribuibile, in buona parte, al settore sportivo che ha saputo generare maggiori introiti commerciali. Altrettanto significativa è la riduzione delle perdite, passate da 85 a 36 milioni di euro, grazie sia all’aumento dei ricavi che alla gestione oculata dei costi di produzione, stabili a 464,5 milioni di euro. Il ruolo di Oaktree nella finanziaria nerazzurra Dal maggio 2024, il fondo Oaktree Capital Management presiede alle sorti dell’Inter come azionista di maggioranza. La sua entrata in scena è stata segnata da un’operazione di ricapitalizzazione significativa, pari a 47 milioni di euro, durante il primo trimestre dell’esercizio 24/25. Questo intervento […]

