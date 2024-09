L’allenatore nerazzurro dovrà fare in modo che i suoi ritrovino la cattiveria agonistica della passata stagione e dovrà fare scelte più accurate in materia di turnover. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando sulla rosea ha sottolineato i problemi che l’Inter sta riscontrando in generale in questo inizio di campionato. “L’Inter resta il maratoneta più pronosticato, per qualità di rosa e di gioco, ma non corre più come prima. Ha approcciato male 3 partite su 5 (Genoa, Monza, Milan), i ritocchi di formazione preventivi (Monza) e successivi (derby) al partitone di Manchester, sono costati 5 punti”. La missione dell’allenatore “Fame e turnover: sono queste le battaglie che dovrà vincere Inzaghi. La fatica di Manchester era molto più di un alibi, ma non c’entra con l’inizio di partita molle. Al 1’ nessuno è stanco. All’inizio dei due tempi i nerazzurri camminavano e, distratti, hanno concesso occasioni. La testa non ha trasmesso ferocia […]

