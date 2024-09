I nerazzurri sono partiti male in campionato e ci si interroga sui motivi di questa partenza a rilento. L’Inter sembra rivivere ombre del passato, riflesse nelle prestazioni altalenanti di questo inizio stagione. C’è uno strano senso di déjà vu nel vedere la squadra nerazzurra alternare lampi di genio a cadute inaspettate. L’analisi Un’oscillazione che riporta alla mente il campionato di 2 anni fa, quando l’Inter perse ben 12 gare in campionato mettendo a rischio anche solo il piazzamento Champions ma, contemporaneamente, riuscì ad arrivare anche alla finale di Champions League. L’attuale momento dei nerazzurri evidenzia una problematica di fondo che non è nuova a chi segue le vicende del club. L’analisi del Corriere della Sera sottolinea come, nonostante le somiglianze con la stagione di 2 anni fa, ci sia una differenza sostanziale rispetto ad allora. L’aspetto che fa ben sperare Il percorso di crescita dell’Inter, così come quello del suo […]

