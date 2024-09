I nerazzurri sono apparsi prevedibili nel derby milanese poi conclusosi con una sconfitta; sono mancate anche lucidità e cattiveria agonistica. L’Inter, contrariamente a quanto diceva ogni tipo di pronostico, è uscita sconfitta dal derby col Milan e questo ha scatenato analisi e critiche sui motivi che stanno portando la squadra di Inzaghi a non ripetere quanto di ottimo fatto nella passata stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato così quanto accaduto nella stracittadina di domenica sera. “Leggendo le analisi post-derby di Milano sembra quasi che, più che vinto dal Milan, sia stato perso dall’Inter”. Analisi tattica “A mio modesto parere, Fonseca ha vinto il derby tatticamente, mandando 4 giocatori a pressare la costruzione dal basso nerazzurra, con una delle due punte a turno su Calhanoglu, tenendo le tre linee sempre in trenta metri, per non subire ripartenze pericolose e intercettare le linee di passaggio avversarie, e vincendo quasi tutti i duelli”. Mancanza di […]

