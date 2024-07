Il giovane trequartista sloveno, secondo quanto filtra, avrebbe già destato sensazioni più che positive.

L’Inter ha comprato qualche settimana fa Luka Topalovic prelevandolo dal Domzale per una cifra che si aggira attorno agli 800.000 euro. Il centrocampista sloveno ha già iniziato a far parlare di sé grazie alle sue prestazioni durante il ritiro, suscitando interesse e aspettative elevate tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il profilo

Nonostante la giovanissima età, Luka Topalovic si è già guadagnato una certa notorietà nel panorama calcistico sloveno grazie alle sue performance con il Domzale, dove la scorsa stagione ha collezionato 30 presenze nonostante avesse solamente 17 anni. Il suo arrivo all’Inter, perciò, è accompagnato da entusiasmo e grandi aspettative. Apprezzato per le sue qualità tecniche e per una personalità da veterano, il giovane è descritto come un giocatore ancora all’inizio del suo percorso di crescita, con molti margini di miglioramento sia fisico che tattico. Le similitudini nel suo stile di gioco con quello di stelle come De Bruyne fanno già sognare i tifosi, anche se gli osservatori suggeriscono cautela, enfatizzando la necessità di un graduale adattamento al nuovo ambiente.

Simone Inzaghi

L’invenzione

Inzaghi lo sta osservando in questi primi giorni di ritiro: lo sloveno ha già giocato una mezz’ora contro il Lugano e si pensa lo farà anche domani contro la Pergolettese. Sebbene sia un trequartista, ruolo non previsto all’interno del 3-5-2, la Gazzetta dello Sport fa notare come l’allenatore nerazzurro lo abbia posizionato come mezzala sinistra a centrocampo. Il tecnico non è nuovo a mosse del genere: Luis Alberto prima, Calhanoglu e Mkhitaryan poi, hanno arretrato con grande successo la loro posizione in campo.

