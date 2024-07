Il processo in cui è invischiato il giocatore islandese ha giocato un ruolo fondamentale per quel che riguarda il suo futuro a breve termine.

L’attaccante islandese Albert Gudmundsson resta, per ora, al Genoa nonostante le speculazioni che lo vedevano pronto a trasferirsi in uno dei grandi club italiani.

Molto ambito

Inter e Juventus hanno mostrato grande interesse verso l’attaccante islandese considerato l’ottimo campionato da lui disputato; al momento però le due squadre sembrano inclini a mantenere le distanze. I rossoblù sarebbero anche disposti a lasciarlo partire perché consci del suo desiderio di voler fare il salto di qualità: la sua valutazione è sui 30 milioni ma al momento nessuno sembra convinto al 100% di voler impostare una trattativa.

Piero Ausilio

Timori

Entrambi i club, pur continuando a monitorare la situazione, sembrano orientati a rimandare qualsiasi decisione almeno fino a gennaio, se non addirittura alla conclusione della prossima stagione, per un motivo ben preciso. Sì perché, secondo Il Secolo XIX, la permanenza di Gudmundsson al Genoa è fortemente influenzata da fattori estranei al campo di gioco. Il motivo di tale frenata è da ricercarsi in un procedimento giudiziario in corso in Islanda, che ha messo in pausa le trattative per il suo trasferimento. Questa situazione giuridica ha creato non poche perplessità tra i potenziali acquirenti, spingendoli a una posizione di cautela: Gudmundsson è indagato per violenza sessuale ma è stato assolto in primo grado, in autunno di discuterà sul ricorso.

