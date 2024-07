I nerazzurri restano vigili sulla situazione riguardante il difensore polacco che al momento non sembra in procinto di cambiare squadra.

Dalle parti della Milano nerazzurra sono ancora alla ricerca del braccetto di sinistra che serve per completare la rosa dopo l’infortunio di Potrebbero esserci delle novità su uno degli obiettivi di Marotta ed Ausilio, ovvero Jakub Kiwior.

La situazione

Il difensore è sotto contratto con l’Arsenal fino al 2028, un impegno a lungo termine che potrebbe però non rappresentare un ostacolo insormontabile. L’Inter chiaramente in questo momento non ha budget da investire e potrebbe acquistarlo solo con la formula di un prestito con diritto di riscatto; condizione che ora come ora non piace ai Gunners nonostante l’ex Spezia non sia un titolare.

Jakub Kiwior

La speranza

Il trasferimento di Calafiori all’Arsenal però sembra poter avere ripercussioni dirette sul futuro di Kiwior. La trattativa in via di definizione tra il club londinese e il Bologna per l’italiano sembra ridurre ancora di più lo spazio a disposizione dell’ex difensore dello Spezia. In tutto ciò, come riporta Tuttosport, Kiwior avrebbe rifiutato la possibilità di un trasferimento al Bologna, pur avendo aperto a un ritorno in Serie A. Sembrerebbe però che la destinazione Inter, in particolare, possa non essergli affatto sgradita. Col passare del tempo quindi i dirigenti dell’Inter sperano che l’Arsenal possa aprire all’ipotesi di prestarlo: i nerazzurri parrebbero aver scartato i profili di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez a causa della loro età non più giovanissima. L’Inter sembra disposta ad aspettare ancora un po’ di tempo per risolvere la questione; altri obiettivi sono Renan e Vasquez.

