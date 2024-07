Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha dato indicazioni chiare sul presente e sul futuro del club nerazzurro.

Beppe Marotta ha rilasciato una serie di interviste in cui ha parlato di moltissimi argomenti riguardanti l’Inter. “Lotta scudetto? La griglia è composta sempre dalle stesse società, ma metterei in modo autorevole anche il Napoli. Difesa Non abbiamo proseguito su Cabal, per valutazioni nostre interne abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico altamente competitivo: conferma il 90% delle squadre e inserire tre acquisti come Martinez, Zielinski e Taremi rappresenta una garanzia nella ricerca dei nostri obiettivi“.

Sull’attaccante e sull’esterno

“Non abbiamo mai trattato Gudmundsson, il nostro attacco dà garanzie ed è numericamente congruo, al momento non abbiamo alcuna necessità di intervenire. Dumfries? Spero e credo che rinnoverà“.

Albert Gudmundsson

Sul rinnovo del capitano

“Tutto fatto, abbiamo anche la firma. Vogliamo dare l’ufficialità quando tornerà dalle vacanze, dunque nel giro di una settimana o due“.

L’annuncio

“Ero alla Juventus quando è stata varata l’Under 23. All’Inter sicuramente siamo veramente molto attenti a far sì che questo progetto possa decollare, abbiamo delle carenze strutturali. Quindi cercheremo con la nuova proprietà di colmare questo problema. E poi anche noi faremo sicuramente l’Under 23″.

Sullo stadio

“La proprietà e la società sono entrambe molto attente a far sì che questo che oggi rappresenta un problema diventi invece una realtà positiva. Si stanno analizzando alcune ipotesi ma posso confermare che lo stadio è un obiettivo di grande importanza per l’Inter. San Siro o stadio nuovo? Valutiamo entrambe le cose in questo momento”.

