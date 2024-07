I bianconeri non riescono a risolvere il caso riguardante l’esterno offensivo e non è detto che possano riuscire a non perderlo a costo zero.

La Juventus si trova a fare i conti con la situazione delicata riguardante il futuro di Federico Chiesa. Le ultime notizie emerse dal canale YouTube del noto esperto si mercato Alfredo Pedullà offrono spunti interessanti sul destino del calciatore, attualmente legato alla Vecchia Signora fino al 2025. L’ex Fiorentina sta vivendo giorni importanti non solo nella sua carriera ma anche nella sua vita privata. Il calciatore non prenderà parte alla tournée tedesca con i compagni perché oggi si è sposato e poi avrà un breve periodo di vacanza. Subito dopo, Chiesa è atteso al ritiro pre-stagionale con la Juventus alla Continassa.

Thiago Motta

La situazione

Contrariamente a quanto alcuni possono aver pensato, Chiesa ha già avuto un colloquio con il nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta. Il nodo centrale di questa vicenda é la posizione del club riguardo al rinnovo del contratto. La trattativa è ad un punto fermo e appare molto difficile che le negoziazioni si riaprano; in tutto ciò anche le offerte di altri club per il giocatore scarseggiano.

Il timore e l’interesse dell’Inter

I bianconeri sembrano essere in una condizione di apprensione dato che il giocatore, non avendo ancora rinnovato, potrebbe decidere di attendere e giocare sul tempo per arrivare alla scadenza del contratto nel 2025. Una situazione del genere aprirebbe le porte a un possibile trasferimento a parametro zero, scenario che la Juventus vuole chiaramente evitare. È in questo contesto che si inseriscono le voci riguardanti l’interesse dell’Inter per il giocatore nella prossima stagione, aumentando così la pressione su una situazione già tesa.

