Negli ultimi anni il centrocampista serbo è stato vicino a diverse big italiane ma alla fine il trasferimento non si è mai concretizzato.

Il Milan negli ultimi giorni ha deciso di provare ad acquistare Lazar Samardzic dall’Udinese: il centrocampista, nonostante sia ancora molto giovane, ha già una storia “di mercato” piuttosto particolare.

I precedenti

Classe 2002, ha già brigato l’attenzione dei grandi club italiani in passato: nella scorsa stagione, ha realizzato 6 goal e 2 assist in 34 partite di Serie A con l’Udinese, e pensare che non sarebbe neanche dovuto restare in Friuli. La scorsa estate infatti l’Inter aveva l’accordo coi bianconeri e sottopose anche il centrocampista alle visite mediche: l’affare non andò in porto per divergenze contrattuali legate alle richieste economiche del padre del giocatore. 6 mesi dopo anche la Juventus e il Napoli hanno provato ad acquistarlo ma senza successo.

Geoffrey Moncada

La volta buona

Ora si è fatto sotto il Milan, squadra che lo cercò anche in passato quando in dirigenza c’era Paolo Maldini; il serbo scelse di andare in Germania dove giocò con l’Hertha Berlino ed il Lipsia. La Gazzetta dello Sport riporta che Moncada e soci abbiano già raggiunto un’intesa di massima col giocatore; ora il vero ostacolo è il raggiungimento di un accordo economico soddisfacente per l’Udinese, la valutazione del giocatore è di 20 milioni di euro.

Come giocherete nel Milan

Le qualità tecniche e tattiche di Samardzic lo rendono adeguato per essere impiegato sia come mezzala in un 4-3-3 sia come trequartista in un 4-2-3-1, ruoli che gli permetterebbero di sfruttare al meglio le sue capacità nel prossimo campionato con il Milan.

