Il nuovo numero 9 della squadra di Fonseca non sarà Morata perché lo spagnolo ha scelto la 7; l’erede di Giroud dovrebbe essere l’attaccante del Borussia Dortmund.

Il Milan si sta dimostrando particolarmente attivo sul fronte del calciomercato: dopo aver accolto tra le sue fila Alvaro Morata, gli occhi della dirigenza sono puntati ora verso una nuova possibile pedina offensiva che potrebbe aggiungersi all’attacco: si tratta di Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund, la cui situazione sembra particolarmente propizia per il trasferimento in maglia rossonera.

Alvaro Morata

La trattativa

Il club tedesco valuta il giocatore 15 milioni di euro, soprattutto per via dei 17 goal segnati nell’ultima stagione. Sebbene la cifra non sia considerata eccessiva, il Milan è intenzionato a negoziare un’eventuale riduzione del prezzo. Il club conta sul desiderio dell’attaccante di iniziare una nuova avventura lontano dalla Germania, un fattore che potrebbe giocare a favore dei rossoneri nella trattativa. Fullkrug non è contento del fatto che il Borussia Dortmund abbia scelto di acquistare Serhou Guirassy nel suo ruolo: teme che il suo spazio in campo possa ridursi drasticamente.

Ottimismo

Il Corriere dello Sport ha evidenziato quindi come l’attaccante, a quanto pare, sarebbe già orientato a accettare la proposta del Milan, malgrado l’ultimo tentativo dell’Atletico Madrid di inserirsi nella trattativa una volta perso proprio Morata. Insomma ci sono ottime possibilità che il nuovo 9 rossoneri sia Fullkrug; poi toccherà a Fonseca stabilire le nuove gerarchie tra ic centravanti.

