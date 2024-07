Il giornalista Carlo Pellegatti ha mostrato qualche perplessità sul possibile acquisto da parte del Milan di Lazar Samardzic.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera si esprime sulle sedute massacranti del nuovo allenatore e non solo. “Mi dicono che gli allenamenti di Fonseca siano massacranti, infatti contro il Rapid Vienna c’è stata in campo una squadra reduce da quattro allenamenti doppi alla settimana. Sono gli stessi allenamenti durissimi di Conte. Il programma verso la tournée americana: oggi riposo e fino alla partenza per gli USA sempre doppi, quindi è un allenatore che fa lavorare molto la squadra con intensità e forza”.

L’eventuale acquisto di Samardzic

“Sono coerente, io non so dove mettere Samardzic però dico due cose. Prima, che se lo prendono hanno parlato con Fonseca, si sono guardati in faccia la parte tecnica del Milan. Secondo punto, in questo momento sarebbe un surplus. Sarebbe un acquisto berlusconiano, nel senso che aveva già una grande rosa e si è preso Laudrup”.

Perplessità

“Samardzic aumenta la caratura qualitativa della rosa Sì, io però sono cauto perché l’opportunità di mercato è prendere un giocatore in esubero o che ti svendono. Non è un’opportunità quando vai a parlare con l’Udinese, chiederanno a star basso dai 18 ai 25 milioni minimo”.

Il ruolo

“Tatticamente dove lo metti sia nel Milan 4-3-3 che 4-2-3-1, forse nel 4-2-3-1 metto a destra Pulisic, a sinistra Leao, davanti Morata e dietro posso mettere Samardzic. Nei 3 o nei 2 penso proprio di no”.

