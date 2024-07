Il nuovo tecnico rossonero ha trovato il modo di generare stupore anche al momento di schierare la formazione titolare della prima amichevole.

Il Milan ha pareggiato 1-1 in casa del Rapid Vienna la prima amichevole di questo precampionato: grande meraviglia ha generato la scelta di Paulo Fonseca di schierare il giovane brianzolo Mattia Liberali titolare dal primo minuto. Si è trattato di una decisione ponderata e non obbligata come testimoniano le iniziali panchine di Bennacer, Saelemaekers e Daniel Maldini tra gli altri.

Phil Foden

Paragone pesante

Cresciuto nella Dominante di Monza prima di approdare al Milan nel 2015, Liberali è già conosciuto a livello giovanile e non solo; come ricorda la Gazzetta dello Sport. Il suo pallino per il calcio si evince chiaramente dalla passione e dall’impegno che mette in campo, arricchiti da una tecnica sopraffina e una tendenza alla sfrontatezza nel gioco che lo hanno fatto paragonare a Phil Foden del Manchester City. E come Foden, anche Liberali porta con sé quella miscela di talento puro e audacia, seppur con margine di miglioramento in termini atletici; a fare per primo il paragone fu Alessandro Costacurta, non certo l’ultimo arrivato.

Il retroscena

Il cammino di Liberali con il club rossonero ha rischiato di interrompersi bruscamente l’estate scorsa quando, rimasto senza contratto, ha ricevuto un’offerta vantaggiosa dal Benfica. Tuttavia, l’intervento tempestivo di Furlani, D’Ottavio e Moncada ha evitato la sua partenza facendogli firmare un nuovo contratto il 18 luglio 2023. Da lì, la scalata è stata rapida: protagonista nell’Europeo Under 17 e già titolare sotto la guida di Fonseca.

