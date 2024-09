L’Inter ha presentato i 25 nomi della rosa Champions di questa stagione con alcune esclusioni preventivabili

Nel vibrante e imprevedibile palcoscenico europeo del calcio, la fase campionato della Champions League si prospetta come un banco di prova cruciale per le squadre in lizza, pronte a cimentarsi in sfide che potrebbero segnare la storia del torneo. Tra queste, l’Inter di Simone Inzaghi ha definito i contorni della propria rosa in vista degli impegni continentali, scegliendo di percorrere strade tattiche che già iniziano a sollevare interrogativi e discussioni nel mondo del calcio. Le decisioni dell’allenatore nerazzurro, particolarmente quelle legate alla lista dei giocatori ammessi alla competizione, gettano luce su una strategia che potrebbe rivelarsi tanto astuta quanto azzardata.

Cambiamenti significativi nella rosa dell’Inter per la Champions League

La notizia della revisione della rosa per la Champions League da parte dell’Inter ha colpito i tifosi e gli analisti, portando alla luce scelte sorprendenti da parte di Simone Inzaghi. La decisione più discussa riguarda l’esclusione degli argentini Joaquin Correa e Tomas Palacios, che sembravano invece contendersi un posto in squadra fino all’ultimo momento. Al loro posto, emerge la figura di Tajon Buchanan, l’ala canadese che, nonostante un serio infortunio alla tibia subito durante la Coppa America, è stato comunque inserito nella lista dei convocati per il torneo.

esultanza gol Joaquin Correa

La strategia offensiva di Inzaghi

Inzaghi si è sempre distinto per una precisa visione tattica, ma la sua ultima mossa ha lasciato molti a riflettere sulla composizione dell’attacco nerazzurro per la Champions League. La scelta di limitare a quattro il numero degli attaccanti – Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic – va contro la precedente esigenza espressa da Inzaghi di avere cinque punte disponibili. Tale decisione sembra porre l’Inter in una posizione di potenziale vulnerabilità, considerata l’intensità e la frequenza delle partite nella fase a gironi della Champions.

Di seguito i calciatori nerazzurri inseriti in lista Champions:

1 Yann Sommer

2 Denzel Dumfries

6 Stefan de Vrij

7 Piotr Zielinski

8 Marko Arnautovic

9 Marcus Thuram

10 Lautaro Martinez

12 Raffaele Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Francesco Acerbi

16 Davide Frattesi

17 Tajon Buchanan

20 Hakan Calhanoglu

21 Kristjan Asllani

22 Henrikh Mkhitaryan

23 Nicolò Barella

28 Benjamin Pavard

30 Carlos Augusto

31 Yann Bisseck

32 Federico Dimarco

36 Matteo Darmian

95 Alessandro Bastoni

99 Mehdi Taremi

