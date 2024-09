L’ex fantasista Antonio Cassano non riesce proprio a riconoscere i meriti dell’allenatore nerazzurro.

Antonio Cassano a Viva El Futbol ci è andato giù pesante su Simone Inzaghi. “L’Inter, ha vinto sì, ma all’Atalanta mancavano 12 giocatori. Parto della partita: i primi venti minuti si è incanalata a favore dell’Inter ma con tutti l’Atalanta gioca in maniera diversa. Non voglio dare un alibi. Ma è così”.

La passata stagione

“Mi ricordo che fino ad un anno fa, prima della CL, l’Inter stava mandando via Inzaghi. Col Porto non va avanti meritamente, Onana fa due parate clamorosamente, col Milan è andata avanti meritamente e poi perde con il City in finale. Ha vinto lo scudetto meritamente, ma secondo me in questa squadra non è migliorato nessuno. Se non Lautaro”.

Simone Inzaghi

La bordata

“In Italia giocano bene. Ma Inzaghi nel primo anno e mezzo ha fatto un disastro. Poi è diventato un fenomeno, ha vinto meritatamente il campionato. Marotta aveva già chiamato Allegri e Inzaghi era già a casa. Poi da marzo in poi ad un tratto ha lavorato e da quello che mi dicono Inzaghi continua a fare poco e niente, continua a fare quello che faceva Conte. Non è Inzaghi che migliora i giocatori ma viene comunque visto bene dalla stampa. L’unico che migliora i giocatori è Gasperini”.

La sensazione

“Se devo guardare una partita dell’Inter, del Leverkusen, o dell’Atalanta, vado a vedere queste squadre o il Marsiglia, non vado a vedere l’Inter. Non mi dà niente. Vedo palla sull’esterno marcato, palla di prima sulla punta e vedo l’Inter di Conte anche se con giocatori diversi”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG