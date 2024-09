L’ex attaccante Nicola Ventola celebra la filosofia di gioco della squadra di Inzaghi.

Nicola Ventola a Viva El Futbol ha espresso il suo parere sullo strepitoso avvio di stagione dell’Inter; l’ex calciatore scomoda paragoni molto pesanti. “Un’Inter così, ma lo penso davvero, in Europa la paragono al modo di giocare del City. Per come si muovono tutti senza palla, in maniera automatica e naturale, gioca uno dei migliori modi di giocare al mondo. Una partenza mentale di gioco come quella che ha avuto l’Inter è stata importante. Non capita di vedere così l’Atalanta che di solito se la gioca uno contro uno ma stavolta ha arretrato. Io l’ho vista così. Poi i singoli. Ma Barella che partita ha fatto? Giocano a memoria. Non vedo mai giocate sbagliate di questo giocatore. Sbaglia davvero poco, questo giocatore farà la storia dei prossimi dieci anni dell’Italia. È un giocatore che ha gamba, quasi alla Gattuso, per me è il centrocampista più forte in Italia”.

I meriti di Inzaghi

“In Champions l’Inter non si qualificava nei gironi neanche con Conte. Con Inzaghi è cresciuta anche in questo. Con l’Atletico all’andata ci sono state tante occasioni e poteva andare in maniera diversa. Questa squadra è cresciuta nei singoli e nel collettivo e si è visto, ha avuto un’evoluzione anche quando è arrivata in finale. Inzaghi ha i suoi meriti e questi giocatori con lui hanno avuto un’identità di gioco all’interno dell’Inter e per questo si vede fatica in Nazionale. Dimarco è migliorato da quando è arrivato dal Verona. Anche Mkhitaryan funziona in questo sistema. Anche lui l’ha fatto crescere Inzaghi in un sistema di gioco nuovo. Va dato merito a lui per la crescita di Calhanoglu, per come è cresciuta la fase di finalizzazione di Lautaro, ci chiedevamo se sarebbe mai arrivato a 25 gol”.

