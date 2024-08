I nerazzurri sono pronti ad ufficializzare l’acquisto del giovane argentino che, dati alla mano, ha caratteristiche molto interessanti.

L’Inter è in attesa di scoprire sul campo le abilità di Tomas Palacios. Con un accordo che si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro più bonus, questa mossa di mercato rappresenta non solo un investimento significativo per i nerazzurri, ma anche una grande scommessa sul futuro. Considerando i numeri eccezionali del difensore, i tifosi interisti hanno tutte le ragioni per accoglierlo con entusiasmo e grandi aspettative.

Difensore… d’attacco

Nato nel 2003, Tomas Palacios cerca di affermarsi come uno dei più brillanti talenti difensivi. Il suo passaggio dal calcio argentino a quello europeo è segnato da statistiche impressionanti che evidenziano le sue straordinarie capacità sia in difesa che nelle fasi di attacco. I dati raccolti e analizzati da DataMB lo pongono al vertice di diverse classifiche globali, tra cui quella dei difensori per dribbling tentati a partita, duelli aerei vinti con un sorprendente 99,7% e contributi significativi nelle situazioni di attacco.

Statistiche eccellenti

Nessun altro difensore al di sotto dei 30 anni riesce a superarlo nel numero di duelli aerei vinti. Si distingue anche per la sua capacità di condurre palla in avanti, con un rating del 92% di corsa progressiva, che dimostra la sua abilità nel migliorare la posizione in campo della sua squadra attraverso una conduzione di palla mirata e efficace. Inoltre, il 96% delle sue azioni difensive, che includono tackle, anticipi e lotte per il possesso palla, si conclude con successo.

Aspettative e sfide future

Nonostante l’eccitazione palpabile per il suo arrivo, è chiaro che Palacios avrà bisogno di tempo per adattarsi alle sfide del calcio italiano e alle aspettative elevate che lo accompagnano all’Inter. I nerazzurri lo hanno preso per fare il vice-Bastoni ma non si aspettano che sia pronto sin da subito: l’idea sarebbe che Palacios riuscisse a garantire un rendimento in linea con quella di Bisseck della passata stagione.

