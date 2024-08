L’attaccante argentino ha recuperato e potrebbe anche giocare dal primo minuto nonostante si sia allenato poco in gruppo ultimamente.

La possibilità di vedere Lautaro Martinez scendere in campo dal primo minuto nella sfida che opporrà l’Inter all’Atalanta, per la terza giornata di Serie A a San Siro, alimenta le aspettative dei tifosi nerazzurri e degli appassionati di calcio in generale.

Come sta il capitano

L’attaccante argentino, dopo un periodo di assenza dovuto a un infortunio, è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo, dimostrando di aver recuperato e di essere in condizione di giocare già dalla prossima importante partita.

Lautaro Martinez

Il ballottaggio

Il ritorno in forma del capitano introduce un’interessante variabile nelle scelte tattiche dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. La partita contro la Dea si giocherà già domani e quindi tutto porterebbe a pensare ad un inizio in panchina del 10; tuttavia la Gazzetta dello Sport la pensa in maniera diversa. Il gioiello argentino si trova infatti in una competizione diretta per una maglia da titolare con Mehdi Taremi, che ha avuto l’opportunità di dimostrarsi in campo nel corso dell’ultima partita contro il Lecce. La decisione su chi dei due attaccanti scenderà in campo dall’inizio sarà presa alla vigilia del match, una scelta non facile dato l’alto profilo e le qualità di entrambi.

Gli scenari

Il confronto con l’Atalanta rappresenta uno dei primi e più significativi big match della stagione. L’apporto di un giocatore come Lautaro Martinez, che nella passata stagione si è distinto come capocannoniere della squadra e dell’intera Serie A, potrebbe essere determinante.

